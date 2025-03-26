البيت الأبيض: الجدل حول تسريبات "سيجنال" محاولة لصرف الانتباه عن نجاحات ترامب

أكد البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الجدل المثار حول التسريب الأمني الأخير في الإدارة الأمريكية هو محاولة منسقة لتشتيت الانتباه عن نجاحات الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان رسمي، قال البيت الأبيض: "هناك جهد منسق لصرف الانتباه عن إجراءات ترامب الناجحة لجعل أعداء أمريكا يدفعون الثمن"، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب نجحت في محاسبة الحوثيين ولا شيء يمكن أن يثنيها عن الاستمرار في ذلك.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين هاجموا سفنًا حربية أميركية 174 مرة، وسفن شحن تجارية 145 مرة منذ عام 2023، متهمًا إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالتقاعس عن اتخاذ أي إجراء ضد ما وصفهم بـ"القراصنة الذين استخدموا أسلحة إيرانية دقيقة لتعطيل أهم ممرات الشحن في العالم".

كما شدد البيت الأبيض على أن الديمقراطيين "تناسوا نجاح ترامب في القضاء على إرهابيين استهدفوا القوات الأمريكية وعطلوا طرق التجارة العالمية"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي نفذتها الإدارة السابقة ضد الجماعات المسلحة التي تهدد المصالح الأمريكية.