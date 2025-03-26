وكيل أوقاف الفيوم يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم بمسجد النصر بطامية.. صور

كرم الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، مساء الثلاثاء، حفظة القرآن الكريم الفائزين بمسابقة القرآن بمسجد النصر، التابع لإدارة طامية أول، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم وأهله،وتنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.

جاء ذلك بحضور، النائب محسن أبو سمنة، عضو مجلس النواب،والشيخ محمود حسانين، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، والشيخ يحى محمد، مدير الدعوة، والشيخ معوض فرحات،مدير الإدارة، والشيخ شعبان جابر، مدير إدارة طامية ثان، والشيخ جابر عيد، إمام المسجد، وجمع غفير من رواد.

وخلال كلمته، أعرب فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة الرمضانية، كما هنأ جميع الحضور بعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن هذا العام يشهد طفرة كبيرة في زيادة حفظة القرآن الكريم من أبناء وبنات الفيوم، خاصة ذوى الهمم، بما يؤكد أن القرآن يحيا بيننا بحفظه في القلوب، وأن مصرنا محفوظة بالقرآن العظيم، مقدمًا شكره الجزيل لرجال الأوقاف والأزهر من أئمة وعلماء.

وأضاف، أن تكريم حفظة القرآن الكريم حق أصيل لهم، مؤكدًا عليهم تطبيق مبادئه في حياتهم، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، من سمو بالأخلاق وارتقاء بالمعاملات بين الناس، لافتًا إلى أن التكريم ليس هدفًا في حد ذاته بل تعبير عن تقدير واحترام حملة كتاب الله العظيم، مقدمًا شكره لأولياء أمور وأسر حفظة القرآن الكريم.

وفي ختام الاحتفالية، سلم فضيلته، شهادات التقدير للمكرمين الفائزين بمسابقة القرآن الكريم.

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