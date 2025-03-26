مياه الفيوم تستقبل طلاب كلية التمريض بمحطة مياه قحافة.. صور

تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وضمن برنامج الشركة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي المائي لطلاب المدارس، والجامعات استقبلت محطة إنتاج مياه الشرب بقحافة عددًا من طلبة كلية التمريض بجامعة الفيوم.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار أن الزيارة شملت شرحًا تفصيليًا عن جميع مراحل تنقية المياه بدءًا من مأخذ المحطة مرورًا بجميع مراحل التنقية حتى ضخها بشبكات التوزيع وصولًا للمستهلكين، وكذلك التعريف بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطن، كما تضمنت الزيارات تعريف الطلاب بأهمية المياه كمصدر رئيسي للحياة وطرق ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها من الإهدار والحفاظ على القنوات المائية العزبة من التلوث. والإشارة لحجم الإنفاق والجهد المبذول من أجل إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات

وأكد النجار، أن رفع الوعي المائي لجميع فئات المجتمع أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل التحديات المائية الحالية والمستقبلية وخاصة لطلاب المدارس والجامعات كونهم نواة الغد وجيل المستقبل الذين سيحملون على عاتقهم مسؤولية إستمرار تطوير وتنمية المجتمع في ظل تكاثر وتنامي التحديات

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