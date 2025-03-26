إبراهيم حسن: سنخوض وديتين في يونيو.. وأشكر «أبو ريدة» على الدعم والمساندة للمنتخب

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب يجهز لمعسكر شهر يونيو المقبل والذي سيخوض فيه الفريق مباراة ودية أو اثنين، جاري التنسيق لهما بالتشاور مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

ووجه إبراهيم حسن خلال تصريحاته الصحفية عقب الفوز على سيراليون الشكر لهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على المجهودات المبذولة وتسهيل مهمة المنتخب خلال معسكر شهر مارس الجاري، والتي بدأت بتوفير الطائرة الخاصة إلى جانب مصاحبته للمنتخب في سفرية المغرب لمواجهة إثيوبيا ثم العودة لمواجهة سيراليون وإصراره على التواجد الدائم في معسكر المنتخب ومرافقة الفريق، وهو ما كان له الأثر الإيجابي على المنتخب بالكامل.