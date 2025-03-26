إنجاز طبي.. إنقاذ يد مريض بعد قطع كامل في الرسغ بالمنيرة العام

ضمن سلسلة إنجازات مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، نجح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى المنيرة العام، في إجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة، لإنقاذ يد مريض تعرض لقطع كامل بالرسغ الأيمن، شمل الأوتار القابضة، الأعصاب، والشرايين المغذية لليد، بمهارة فائقة وسرعة استجابة.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ووفقًا لتوجيهات الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، والدكتور محمد عبدالخالق، وكيل المديرية للطب العلاجي، وتحت إشراف الدكتور محمد عيد، مدير مستشفى المنيرة العام.

حيث أُجريت الجراحة تحت تخدير موضعي فقط وتم إعادة توصيل الأوتار والأعصاب والشرايين بنجاح، ليخرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة، وسط إشادة طبية بهذا الإنجاز.

وقد تمت الجراحة بواسطة الفريق الطبي والمتمثل في كلٍ من:

د. مصطفى أبو عمر أخصائي جراحة التجميل ورئيس القسم

د. محمد عوض أخصائي جراحة التجميل

د. صفية محمد طبيب مقيم بقسم جراحة التجميل

د. دينا سعيد طبيب مقيم بقسم جراحة التجميل

د. محمد الجوهري رئيس قسم التخدير ومدير العمليات

د. أحمد مخيمر أخصائي التخدير

وقد أعرب الدكتور حمودة الجزار، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي على هذا الإنجاز، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقّدم في تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمرضى.

جدير بالذكر أن عيادة جراحة التجميل بمستشفى المنيرة تستقبل المرضى أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

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