السفارة الأمريكية تهنئ الجمارك اليمنية بعد ضبط معدات مُسيّرة موجهة للحوثيين

هنّأت السفارة الأمريكية في اليمن، يوم الثلاثاء، مسؤولي الجمارك اليمنية في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة على نجاحهم في ضبط 800 مروحة طائرات مسيّرة، كانت معدّة للاستخدام من قِبل جماعة الحوثي، المصنفة على لوائح الإرهاب الأمريكية.

وقالت السفارة، في منشور على منصة إكس، إن هذه العملية تعكس التزام الحكومة اليمنية بمكافحة التهريب وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية استهدفت صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، ردًا على إعلان الجماعة الأسبوع الماضي عزمها استئناف الهجمات في البحر الأحمر إذا لم يتم رفع الحظر الإسرائيلي عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته نحو السلام والازدهار، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية تقتصر على استهداف القدرات العسكرية للحوثيين فقط، دون المساس بالمدنيين في مناطق سيطرتهم.