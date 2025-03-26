الخطيب يهنئ «رجال الطائرة» ببطولة الدوري

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي والـ35 في تاريخ النادي.
وأشاد بالروح العالية للاعبين والأداء المتميز والإصرار على حصد البطولة، ومن قبلها السوبر المصري منذ أيام قليلة، وهو ما يعد خطوة في مشوار حافل بالتحديات يحتاج للاستعداد الجيد واستمرار الأداء القوي، خاصة أن الفريق سوف يخوض منافسات بطولة إفريقيا بعد أسابيع قليلة.
وعبر رئيس النادي عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق، والتعاون بين كافة العناصر، والتعامل مع كافة المباريات بمنتهى الجدية، وهو الأمر الذي انعكس على الفريق وظهوره بمستوى مميز، وهنأ جماهير الأهلي الداعمة لفرق النادي في كل المناسبات المحلية والقارية.