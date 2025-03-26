الخطيب يهنئ «رجال الطائرة» ببطولة الدوري

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول ‏للكرة ‏الطائرة والجهاز الفني والإداري والطبي، ‏بمناسبة الفوز ببطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي والـ35 في تاريخ النادي.

وأشاد بالروح العالية للاعبين ‏والأداء ‏المتميز ‏والإصرار على حصد البطولة، ومن قبلها السوبر المصري منذ أيام قليلة، وهو ما يعد خطوة في مشوار حافل بالتحديات يحتاج ‏للاستعداد الجيد واستمرار الأداء القوي، خاصة أن الفريق سوف يخوض منافسات بطولة إفريقيا بعد أسابيع قليلة.

وعبر ‏رئيس ‏النادي عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق، والتعاون بين كافة العناصر، ‏والتعامل مع كافة المباريات بمنتهى الجدية، وهو الأمر الذي انعكس على ‏الفريق ‏وظهوره ‏بمستوى مميز، وهنأ جماهير ‏الأهلي الداعمة لفرق النادي في كل المناسبات المحلية والقارية.