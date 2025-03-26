مركز شباب قرية اللاهون في الفيوم يكرم 350 من حفظة القرآن الكريم.. صور

فى احتفالية كبرى نظم مركز شباب قرية اللاهون بمحافظة الفيوم، مساء يوم الثلاثاء حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بالقرية، بمشاركة الكثير من أبناء قرية اللاهون من حفظة القرآن الكريم، وأقيم الحفل بعد صلاة العشاء بمركز شباب القرية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور عادل فهمى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وأسامة عيد وكيل المديرية.

وشمل حفل التكريم حضور هانى الغمري مدير إدارة الفيوم الشبابية، أحمد عثمان مدير الإدارة الاستراتيجية بالمديرية، محمد شعبان مفتش مالى بإدارة الفيوم الشبابية، على صلاح مفتش مالى وإدارى بإدارة الفيوم، وحشد كبير من أهالي القرية، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتم تكريم 350 من حفظة كتاب الله من جميع الأعمار فى مختلف المسابقات سواء القرآن الكريم كاملا أو نصفه أو ربعه أو بعض الأجزاء الصغيرة.

وقدم محمد عبد العزيز رئيس الإدارة، وأحمد حمدي عبد القادر مدير المركز، ومحمود حسب الله المشرف الديني، وأعضاء مجلس الإدارة،التهنئة للحضور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، معربين عن سعادتهم بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم حفظة كتاب الله ومشاركتهم فرحتهم.

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