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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب ومحمد بن زايد يبحثان هاتفيًا تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

ترامب ومحمد بن زايد
ترامب ومحمد بن زايد
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أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، بحث الجانبان نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد إلى الولايات المتحدة، والتي شهدت توقيع اتفاقيات وشراكات مهمة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والبنية التحتية.

كما استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص الإمارات على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة ويدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وضرورة تكثيف التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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