نائب محافظ الأقصر يشارك في حفلتي إفطار للأطفال الأيتام وذوي الإعاقة.. صور

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، مساء الثلاثاء، في حضور الإفطار الجماعي للأشخاص ذوي الهمم والذى نظمته "مؤسسة حلم لذوي الإعاقة" بمكتبة مصر العامة بالأقصر بمشاركة ٣٠٠ من الأطفال المعاقين وأسرهم وذويهم.

حفل الإفطار

وأكد نائب محافظ الأقصر على ضرورة تفعيل الدور المجتمعى لكافة الجهات الحكومية لدعم كافة فئات المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وشارك في حضور الإفطار كلًا من: محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، ومصطفى الناظر رئيس جمعية حلم لذوي الهمم، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والدكتور حسام القاضى رئيس نادى الإرادة بالأقصر، والدكتورة رضا عطالله مسئول التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر، وسيد مرعى نائب رئيس قطاع بنك مصر لجنوب الصعيد، ومصطفى حرز الله مسؤول مؤسسة بنك الخير، وصلاح زكريا مسئول حماية المستهلك، ومحمد رمضان مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وعدد من القيادات التعليمية والجامعية والإعلامية والمجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية بالأقصر وفريق عمل مؤسسة حلم وقيادات ذوى الهمم بالأقصر وفريق عمل المكتبة.

نائب محافظ الأقصر يشهد حفل الإفطار الجماعي السنوي للأطفال الأيتام بالمحافظة

كما شارك الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، في حضور حفل الإفطار الجماعي السنوي للأطفال الأيتام، الذي نظمته الجمعية العربية للإعلام والتنمية والتدريب بالأقصر للاحتفاء بالأطفال الأيتام بالمحافظة.

شملت فعاليات حفل الإفطار كلمة ترحيبية بالحضور، ثم فقرة من الإنشاد الديني للمنشد عبد الرحيم العطواني، ثم فقرة فنية مقدمة من الفنان محمود جمعة، وفقرة مديح وإنشاد للمنشد محمود سعد الله، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الترفيهية للأطفال تضمنت فقرات الساحر والعرائس وفى نهاية الاحتفالية تم توزيع العيدية على الأطفال.

وأوضح صلاح نوار رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية تحرص على إقامة حفل الإفطار بشكل سنوي ويعتبر من أولويات الجمعية كل عام في شهر رمضان إلى جانب توزيع حقيبة الخير والبطاطين وغيرها.

حضر الحفل، اللواء أركان حرب محمد رأفت الهواري قائد القطاع لمدارس التأسيس العسكري، والعميد عمرو محمد مالك المستشار العسكري بالأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والشيخ على صديق وكيل وزارة الأوقاف، وممثلين عن الأزهر الشريف، وبيت العائلة، والكنيسة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حفل الأطفال ذوي الإعاقة (5)

حفل الأطفال ذوي الإعاقة (6)

حفل الأطفال ذوي الإعاقة (7)

حفل الأطفال ذوي الإعاقة (8)

حفل الأطفال ذوي الإعاقة (9)

حفل الأطفال ذوي الإعاقة (10)

حفل الأطفال ذوي الإعاقة (11)

حفل الأطفال ذوي الإعاقة (1)

حفل الأطفال ذوي الإعاقة (2)

حفل الأطفال ذوي الإعاقة (3)

حفل الأطفال ذوي الإعاقة (4)

حفل الإفطار الجماعي السنوي للأطفال الأيتام (4)

حفل الإفطار الجماعي السنوي للأطفال الأيتام (5)

حفل الإفطار الجماعي السنوي للأطفال الأيتام (6)

حفل الإفطار الجماعي السنوي للأطفال الأيتام (7)

حفل الإفطار الجماعي السنوي للأطفال الأيتام (1)

حفل الإفطار الجماعي السنوي للأطفال الأيتام (2)