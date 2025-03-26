الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص تلفيق قضية لشقيقه بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن البحيرة بإلقاء القبض على شقيقه وتلفيق قضية له دون وجه حق.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام (4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية " مقيمين بالبحيرة ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بأسلوب "المغافلة" بإستخدام سيارتين ربع نقل.

بتاريخ 9 الجارى وفقًا لإجراءات مقننة تم ضبطهم والسيارتين المستخدمتان فى وقائع السرقة وعُثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب عدد 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وقيامهم بإخفاء المسروقات لدى (شخصان "أحدهما شقيق الشاكى") تم ضبطهما والمسروقات المستولى عليها وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وتم ضبط القائم على النشر لادعائه الكاذب، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

