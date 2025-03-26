سيرًا على الأقدام.. محافظ دمياط يلاحق الإشغالات ليلا

شدد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على تنظيم الحركة المرورية بطريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، وبالأخص بالطريق الموازي لمنطقة المولات، لمنع حالات التكدس وتيسير الحركة المرورية بها.

حيث أكد على تنظيم انتظار السيارات، ومرور سيارات السرفيس بالمنطقة لنقل الركاب، مؤكدًا على إدارة المرور بوضع خطة عاجلة لتنفيذ ذلك خاصةً مع كونها منطقة حيوية واقتراب عيد الفطر المبارك.

هذا وقد وجه الدكتور أيمن الشهابى تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بإزالة المخالفات الموجودة بالمنطقة، وكذلك التنسيق مع مديرية الطرق لترميم القطوعات بالطريق لرفع كفاءته بما يسهل حركة سير السيارات.

كما أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة مسائية، بمدينة كفر البطيخ، حيث أعرب عن استيائه الشديد من وجود صور متعددة من الإشغالات والمخالفات بمدخل مدينة كفر البطيخ والطريق الرئيسى، مما أدى إلى ظهور المنطقة بشكل عشوائي.

وشدد " محافظ دمياط " على رفع كافة الإشغالات وإزالة المخلفات، مشددًا أيضًا على ترقيم مركبات التوكتوك وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " بتنظيم المنطقة ودراسة إمكانية توفير مكان لإقامة موقف حضارى، مؤكدًا على متابعته الدورية لتلك الأعمال.

قاد سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة بطريق شطا - بورسعيد، استهدفت إزالة التعديات والمخالفات وتحقيق الانضباط بالطريق العام تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، خلال جولته التى أجراها وشدد خلالها بالتصدى وبكل حسم لكافة التعديات والمخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للطريق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة التند المخالفة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، مما يفقد الطريق مظهره الحضاري ويمثل مخالفة واضحة تستوجب الإزالة الفورية.

كما تم التعامل مع التعديات الواقعة على حرم الطريق العام، والتي تضمنت استغلال أجزاء من الطريق بالمخالفة، حيث تم إزالة التعديات بالكامل حفاظًا على سيولة الحركة المرورية وتأمين الطريق العام وفي سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على عدد من المحال والمنشآت التجارية لتحصيل مستحقات الدولة من رسوم الإشغالات والإعلانات.