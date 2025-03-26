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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا ترحب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في الرياض

محادثات الرياض
محادثات الرياض
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أشادت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، الثلاثاء، بالمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته الحكومة البريطانية"، "نحن على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة وأوكرانيا عقب اختتام محادثاتهما في الرياض".

وأضافت الوزارة في بيانها "لقد أثبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفعل أن أوكرانيا طرف في السلام باقتراحه وقف إطلاق نار كامل وفوري وغير مشروط، ونأمل أن يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك دون تأخير".

وتوجهت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية بالشكر إلى الولايات المتحدة على جهودها، مؤكدة على مواصلتها العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتحقيق سلام دائم.

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