ads
الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يعتدي بالضرب على طاقم إسعاف في مخيم الفوار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم الفوار، جنوب الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان لها، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طاقمها بالضرب المبرح في مخيم الفوار، كما حطمت مركبة الإسعاف واستولت على مفاتيحها، قبل أن تجبر أفراد الطاقم على مغادرة المنطقة تحت التهديد بإطلاق النار عليهم، مشيرة إلى أنهم نقلوا إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفوار مساء الثلاثاء، وسط إطلاق الرصاص والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما داهمت عددا من المنازل، واحتجزت أصحابها وحققت معهم ميدانيا.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار الهلال الأحمر الفلسطيني الخليل الاحتلال يعتدي على أطقم إسعاف