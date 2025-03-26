الاحتلال يعتدي بالضرب على طاقم إسعاف في مخيم الفوار

الأربعاء 26/مارس/2025 - 12:48 ص

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم الفوار، جنوب الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان لها، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طاقمها بالضرب المبرح في مخيم الفوار، كما حطمت مركبة الإسعاف واستولت على مفاتيحها، قبل أن تجبر أفراد الطاقم على مغادرة المنطقة تحت التهديد بإطلاق النار عليهم، مشيرة إلى أنهم نقلوا إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفوار مساء الثلاثاء، وسط إطلاق الرصاص والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما داهمت عددا من المنازل، واحتجزت أصحابها وحققت معهم ميدانيا.