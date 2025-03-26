ترامب: لم يتم تبادل معلومات سرية عبر تطبيق سيجنال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لم يتم تبادل أي معلومات سرية عبر مجموعة تطبيق سيجنال التي قال الصحفي جيفري جولدبرج من مجلة "ذا أتلانتك" إنه تم إضافته إليها.

وأكد ترامب حسبما ذكرت قناة "الحرة الأمريكية" أن الأمن القومي الأمريكي أقوى من أي وقت مضى، مشيدا بمستشار الأمن القومي واصفًا إياه بأنه رجل جيد جدًا.

من جانبه، هاجم والتز، الذي كان حاضرا أيضا في الغرفة مع المرشحين لمناصب السفراء، الصحفي جولدبرج، الذي سبق لترامب أن دخل في خلافات معه.

وقال مستشار الأمن القومي "هناك العديد من الصحفيين في هذه المدينة صنعوا أسماءهم من خلال اختلاق الأكاذيب عن هذا الرئيس سواء ما يتعلق بخدعة روسيا، أو الأكاذيب عن عائلات الجنود القتلى في المعارك".