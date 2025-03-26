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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة الأهلي.. تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يواجه فريق الكرة النسائية لنادي الأهلي نظيره فريق مسار في نصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية، وذلك بعد فوز فريق الأهلي في الدور الـ٨ على نظيره المغازي واليخت بـ ٩ أهداف نظيفة وفوز فريق مسار على نظيره مودرن سبورت بعد انسحاب مودرن وإحراز مسار ستة أهداف نظيفة.

فيما يلتقي فريق زد على نظيره وادي دجلة في نصف النهائي بعد فوز فريق زد على فريق الزمالك بركلات الترجيح ٤-٣، فيما فاز وادي دجلة على البنك الاهلي بنتيجة ١-٠.

وانطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس، مباريات  كأس مصر للكرة النسائية دور الـ8 لموسم 2024 -2025، والتي تنظم للمرة الأولى، بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وواجه فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك نظيره زد على ملاعب الناشئين بالزمالك، كما اصطدم  فريق مسار بفريق مودرن سبورت على ملعب رايت تو دريم، وفريق وادي دجلة أمام البنك الأهلي بملعب وادي دجلة بالتجمع الأول، وأخيرا اصطدم  فريق الأهلي بنظيره المعادي واليخت على ملعب الأهلي بالتجمع.

وشارك في بطولة كأس مصر بـ8 أندية فقط وهما الأهلي والزمالك ودجلة وزد والمعادي والمقاولون ومسار ومودرن.

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