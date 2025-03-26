ads
الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على بلدة كوبا وتجدد تضامنها مع سوريا

السعودية
السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للقصف الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلية على بلدة كوبا في سوريا، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. وأكدت المملكة رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وجددت السعودية تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة هذا العدوان غير المبرر، مشددة على أهمية تحمّل الدول الأعضاء في مجلس الأمن مسؤولياتهم، واتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مع تفعيل آليات المحاسبة الدولية بحقها.

السعودية سوريا بلدة كوبا قوات الاحتلال الإسرائيلي