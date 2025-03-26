السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على بلدة كوبا وتجدد تضامنها مع سوريا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للقصف الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلية على بلدة كوبا في سوريا، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. وأكدت المملكة رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وجددت السعودية تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة هذا العدوان غير المبرر، مشددة على أهمية تحمّل الدول الأعضاء في مجلس الأمن مسؤولياتهم، واتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مع تفعيل آليات المحاسبة الدولية بحقها.