الأهلي بطلا لدوري الكرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي

توج فريق طائرة الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على صالة حسن مصطفى في ثاني مباريات نهائي الدوري.

حسم فريق طائرة الأهلي المباراة بنتيجة 25-17 و25-15 و25-22.

وحقق الأهلي، الفوز على بتروجيت بنتيجة (3-0)، في الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري الممتاز.

ووصل الأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-1)، في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في الجولة الأولى من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي بنتيجة (3-1)، قبل أن يعادل الزمالك النتيجة بالفوز في الجولة الثانية بنتيجة (3-1)، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة فاز فيها الأهلي بنتيجة (3-0).