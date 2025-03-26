تكريم 84 طفل من حفظة للقرآن الكريم في دمياط.. صور

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم، والذى نظمته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم التى تأتي تحت مظلة مديرية التضامن الاجتماعي، مساء أمس، بقرية الناصرية بمركز فارسكور، وذلك بحضور النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ وجمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف ومحمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، والسعيد كامل رئيس الجمعية

وألقى "محافظ دمياط " كلمة توجه خلالها بالتهنئة إلى جميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما أعرب عن سعادته بحضوره فاعلية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالناصرية لتكريم حفظة القرآن الكريم، تقديرًا لجهود أبنائنا وبناتنا لحفظ كتاب الله.

حيث توجه "محافظ دمياط " بالتهنئة إلى أبنائه وبناته، بما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم، ودعاهم بالتحلى بآداب القرآن الكريم، وما يدعو اليه من أخلاق وسلوكيات حميدة وتوجه بتحية خاصة إلى المحفظين وأولياء الأمور فهم أساس هذا النجاح، لتشجيع أبنائهم على حفظ القرآن الكريم، واختتم " الدكتور أيمن الشهابى " كلمته بتوجيه الشكر الى الجمعية الخيرية بالناصرية، والنائب وليد التمامي وجميع القائمين على هذا الحدث

هذا وقد كرم " المحافظ " عدد ٤٧ من خاتمى القرآن الكريم، و عدد ٤٠ من حفظة القرآن الكريم.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد " المحافظ " مبنى الجمعية الخيرية بالناصرية والذى تم انشاؤه منذ ثلاثة وعشرون عامًا، ليكون مقر للجمعيه بالقرية التى أُنشأت منذ أربعون عامًا، ويضم دار للقرآن الكريم وحضانة وقاعة للحاسب الآلى ومقر ادارى، حيث أشاد " محافظ دمياط " بما تقدمه الجمعية من جهود كبيرة لخدمة أبناء القرية.

وخلال مروره بالقرية وحرصًا على التيسير على الأهالى، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بتمهيد وتأهيل وازدواج مدخل قرية الناصرية، وقد قام النائب وليد التمامى بدعم هذا المطلب بتوفير بعض المعدات اللازمة للتنفيذ مع معدات الوحدة المحلية لسرعة الانتهاء من تمهيد الطريق لخدمة أهالي القرية والمترددين عليها