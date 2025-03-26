مايان السيد تواجه خيانة عصام عمر في «نص الشعب اسمه محمد»

تواجه سارة (مايان السيد) صدمة لم تكن تتوقعها، بعدما اكتشفت أن محمد (عصام عمر) يخونها مع أقرب صديقاتها، نجلاء (دنيا سامي)، في أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد.

المفاجأة ليست فقط في الخيانة نفسها، ولكن في المفارقة الكبيرة أن سارة في الأصل على علاقة بمحمد من وراء زوجته الأولى، والآن تجد نفسها في نفس الموقف ولكن من الجهة الأخرى.

طوال الحلقات الماضية، كانت سارة مقتنعة أن علاقتها بمحمد حقيقية، رغم أنه متزوج، ورغم اعتراضات والدته والمحيطين بها. لكنها الآن تواجه الحقيقة المُرة، وتدرك أن الرجل الذي اختارته لم يكن مخلصًا لها كما كانت تتوقع.

ما يزيد الأمور تعقيدًا أن نجلاء ليست مجرد فتاة عابرة في حياته، بل هي صديقة سارة المقربة، مما يجعل الخيانة مزدوجة. فهل ستتمسك سارة بمحمد رغم كل شيء، أم أن هذه الصدمة ستكون نقطة تحول في شخصيتها تدفعها لإعادة التفكير في اختياراتها؟

مسلسل نص الشعب اسمه محمد، كوميديا اجتماعية تدور حول مهندس التكييفات محمد الذي يعيش حياة روتينية ويبحث عن التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، بينما يحاول التوفيق بينهن يقع في العديد من المواقف والتحديات الطريفة، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السرّاج، محمد محمود، شيرين، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.