تعليم منيا القمح تحصد المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم 2025

حققت الإدارة التعليمية بمنيا القمح إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في مسابقة حفظ القرآن الكريم للعام 2025.

وأعلن عبد الشافي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، فوز الطالبة نادين السيد محمد من مدرسة القراقرة الإعدادية بالمركز الأول في المستوى الثاني (حفظ 20 جزءًا والعبادات) للمرحلة الإعدادية، حيث مثلت الإدارة في المسابقة وحققت هذا الإنجاز المتميز.

وهنأ "حسن" الطالبة على هذا النجاح، متمنيًا لها التوفيق في المنافسة على المركز الجمهوري، كما وجه الشكر لإدارة مدرسة القراقرة الإعدادية وتوجيه الاتحادات الطلابية بالإدارة التعليمية بمنيا القمح على دورهم في إعداد ودعم المتسابقين.

كما أشاد بجهود أحمد صابر، الأخصائي الاجتماعي بمدرسة القراقرة الإعدادية المشتركة، على الإعداد والتدريب المتميز للطالبة، ما أسهم في تحقيقها هذا الإنجاز على مستوى المديرية.