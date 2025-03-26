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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم منيا القمح تحصد المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم 2025

أرشيفية
أرشيفية
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حققت الإدارة التعليمية بمنيا القمح إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في مسابقة حفظ القرآن الكريم للعام 2025.

وأعلن عبد الشافي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، فوز الطالبة نادين السيد محمد من مدرسة القراقرة الإعدادية بالمركز الأول في المستوى الثاني (حفظ 20 جزءًا والعبادات) للمرحلة الإعدادية، حيث مثلت الإدارة في المسابقة وحققت هذا الإنجاز المتميز.

وهنأ "حسن" الطالبة على هذا النجاح، متمنيًا لها التوفيق في المنافسة على المركز الجمهوري، كما وجه الشكر لإدارة مدرسة القراقرة الإعدادية وتوجيه الاتحادات الطلابية بالإدارة التعليمية بمنيا القمح على دورهم في إعداد ودعم المتسابقين.

كما أشاد بجهود أحمد صابر، الأخصائي الاجتماعي بمدرسة القراقرة الإعدادية المشتركة، على الإعداد والتدريب المتميز للطالبة، ما أسهم في تحقيقها هذا الإنجاز على مستوى المديرية.

اتحادات الطلاب التربية والتعليم حفظ القرآن الإدارة التعليمية بمنيا