فوز تاريخي لمنتخب فلسطين على العراق في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب فلسطين فوزًا تاريخيًا على العراق بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

شهدت مباراة فلسطين ضد العراق مشاركة وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك رفقة الفدائي مسجلًا هدف منتخب بلاده الأول.

مباراة فلسطين ضد العراق

تقدم المنتخب العراقي في الدقيقة 34 عن طريق أيمن حسين، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود الرافدين بهدف للا شيء.

ونجح وسام أبو علي، في تسجيل هدف التعادل لمنتخب فلسطين في الدقيقة 88 برأسية رائعة، قبل أن يخطف عميد محاجنة هدف الفوز للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 90+7، ليحقق رفاق وسام أبو علي فوزًا تاريخيًا على منتخب العراق.

يعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم بعد مرور 8 جولات، كما إنه يعتبر الأول تاريخيًا للمنتخب الفلسطيني على شقيقه العراقي.

بتلك النتيجة، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد منتخب العراق عند 12 نقطة في المركز الثالث.