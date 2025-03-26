نهى الصلح تضمن لـ وادي دجلة التأهل لنصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية

نجح فريق الكرة النسائية بنادي وادي دجلة في الفوز على نظيره فريق البنك الأهلي في مباراة قوية على ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول في دور الـ ٨ من بطولة كأس مصر للسيدات.

حيث حقق وادي دجلة انتصار كبير بنتيجة ١-٠ لصالحه رغم محاولات فريق البنك الأهلي واستحواذه على الكرة.

وقد أحرزت هدف الفوز اللاعبة نهى الصلح، ليتأهل بذلك وادي دجلة لنصف نهائي كأس مصر وينتظره منافسه من مباراة الزمالك وزد.

وانطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس، مباريات كأس مصر للكرة النسائية دور الـ8 لموسم 2024 -2025، والتي تنظم للمرة الأولى، بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وواجه فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك نظيره زد على ملاعب الناشئين بالزمالك، كما اصطدم فريق مسار بفريق مودرن سبورت على ملعب رايت تو دريم، وفريق وادي دجلة أمام البنك الأهلي بملعب وادي دجلة بالتجمع الأول، وأخيرا اصطدم فريق الأهلي بنظيره المعادي واليخت على ملعب الأهلي بالتجمع.

وتلعب بطولة كأس مصر بـ8 أندية فقط وهما الأهلي والزمالك ودجلة وزد والمعادي والمقاولون ومسار ومودرن.



