محافظ قنا يُكرِّم 140 فائزًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالجمعية الشرعية

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حفل تكريم 140 فائزًا ومتفوقًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم من أبناء المحافظة، الذي نظمته الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بقنا.

حضر الحفل الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، وفضيلة الشيخ محمود عبدالحميد، مشرف الوجه القبلي للجمعيات الشرعية، وفضيلة الشيخ أحمد مصطفى، مشرف الجمعيات الشرعية بقنا، بالإضافة إلى عدد كبير من أسر الأطفال والشباب المكرّمين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة مباركة من القرآن الكريم قدّمها الطالب إسلام كامل، تلتها قصيدة بعنوان «قرآني» للطالبة ملك هيثم، وفقرة استعراضية لبراعم الجمعية الشرعية بعنوان «قرآني سر حياتي»، وقام بإدارة الحفل الشيخ عبد الستار مصطفى، إمام بأوقاف فرشوط.

وفي كلمته، هنأ محافظ قنا الفائزين بالمسابقة، مشددًا على أهمية تعلم وحفظ القرآن الكريم منذ الصغر، باعتباره مصدر هداية ورحمة للعالمين ودستورًا يهذب الأخلاق ويعلم طاعة الوالدين وحب الأوطان، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم من جميع الفئات العمرية، لا سيما الأطفال.

من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ أحمد مصطفى، مشرف الجمعيات الشرعية بقنا، عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على حرصه على حضور الاحتفال ومشاركته في تكريم حفظة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن هذا اليوم هو احتفاء بأهل القرآن الذين حفظوه في صدورهم، ليحفظهم الله ببركته وهدايته، مؤكدًا أن القرآن الكريم يُعدّ مرشدًا ومؤنسا يمنح الطمأنينة والسكينة للنفوس.

وفي ختام الاحتفال، قام محافظ قنا بتسليم درع الجمعية والجوائز القيمة لـ140 فائزًا ومتفوقًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم. وشملت التكريمات 35 حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، و 35 حافظًا لنصف القرآن، و 35 حافظًا لربع القرآن، و 35 حافظًا لخمسة أجزاء من القرآن الكريم.

كما تم تكريم المشرفين القائمين على تنظيم الحفل، تقديرًا لجهودهم في خدمة كتاب الله عز وجل.