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الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

راية القابضة: لا مفاوضات لبيع حصة لشريك سعودي

راية
راية
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نفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وجود أي مفاوضات تتعلق ببيع حصة حاكمة داخل الشركة لأي طرف سعودي.

وتؤكد الشركة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية التي تركز على الأسواق الإقليمية، وفي مقدمتها السوقان السعودي والإماراتي، من خلال تقديم خدماتها المتنوعة عبر نماذج شراكات استراتيجية عبر محفظتها الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، كانت شركة أمان القابضة – إحدى الشركات التابعة لراية القابضة – قد أعلنت في يناير الماضي عن توقيع اتفاق مع شركة جرير للتسويق، أكبر شركة تجزئة في المملكة العربية السعودية وأبرز موزع للإلكترونيات والكتب والأدوات المكتبية في منطقة الخليج، وشركة المنيع، إحدى أكبر شركات التجزئة المتخصصة في الأجهزة المنزلية، لتأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي في المملكة، في خطوة تعكس توجه راية نحو تعزيز حضورها في السوق العربي واستكشاف فرص نمو جديدة خارج السوق المحلي

الأدوات المكتبية المملكة العربية السعودية راية القابضة للاستثمارات المالية