مدرب المنتخب عن اعتراض مصطفى محمد: «لو فيه تجاوز يتعاقب»

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أنه لم يرى اعتراض اللاعب مصطفى محمد بعد تغيره.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد لقاء مصر وسيراليون "ماشوفتش حاجة" ولو فيه تجاوز أكيد يتعاقب.

وأضاف مدرب المنتخب مستحيل يكون في منتخب مصر لاعب غير ملتزم في سلوكياته.

وحقق منتخب مصر لكرة القدم فوزًا مهمًا بهدف دون رد أمام منتخب سيراليون في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

جاء الهدف عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو خلال الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

جاء تشكيل المنتخب كالتالي:



محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد نبيل كوكا

مروان عطية

محمود تريزيجيه

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

عمر مرموش

مصطفى محمد

على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.