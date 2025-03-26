وكيل تعليم دمياط يشارك طلاب التربية الخاصة فرحتهم في أجواء رمضانية

شارك ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم، طلاب مدارس التربية الخاصة فرحتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك خلال تجمعهم بمدرسة الأمل بدمياط الجديدة.

وشهدت الزيارة أجواءً رمضانية بهيجة، حيث تبادل وكيل الوزارة التهاني مع الطلاب والمعلمين واستمع إلى فقرات متنوعة قدمها الطلاب تعبر عن فرحتهم بالشهر الكريم.

كما شارك الطلاب في بعض الأنشطة الرمضانية التي نظمتها المدارس، مما أدخل السرور والبهجة على قلوبهم.

وأكد "ياسـر عمـــاره" خلال الزيارة على اهتمام مديرية التربية والتعليم بدمياط بطلاب التربية الخاصة وحرصها على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المدارس والعاملون بها لدمج هؤلاء الطلاب في المجتمع وتعزيز قدراتهم.

كما أشار" وكيل الوزارة" إلى أهمية الاحتفال بشهر رمضان في غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب وتعزيز روح التكافل والتراحم بينهم، مؤكدًا على أن هذه المناسبات تمثل فرصة طيبة لتعزيز التواصل والتفاعل بين الطلاب وقيادات التعليم.

وقد أعرب الطلاب والمعلمون عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أدخلت البهجة على نفوسهم وأكدت على اهتمام قيادات التعليم بهم.