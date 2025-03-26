مودرن سبورت ينسحب من كأس مصر للسيدات بعد فوز مسار بسداسية

انسحب فريق الكرة النسائية لنادي مودرن سبورت من مباراته امام نظيره فريق مسار وذلك خلال المباراة التي جمعتهم في دور الـ٨ من منافسات بطولة كأس مصر للسيدات.

حيث استطاع فريق مسار أن يحقق أهدافا سريعة في مرمى منافسه لينجح في إحراز بستة أهداف دون تلقي شباكه أي أهداف ليعلن بعدها فريق مودرن سبورت خلال الشوط الثاني انسحابه من المباراة وإعلان فوز فريق مسار.

وينتظر فريق مسار الفائز من مباراة الأهلي والمعادي واليخت ليلتقي به في دور الـ ١٦ من البطولة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس، مباريات كأس مصر للكرة النسائية دور الـ8 لموسم 2024 -2025، والتي تنظم للمرة الأولى، بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وواجه فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك نظيره زد على ملاعب الناشئين بالزمالك، كما اصطدم فريق مسار بفريق مودرن سبورت على ملعب رايت تو دريم، وفريق وادي دجلة أمام البنك الأهلي بملعب وادي دجلة بالتجمع الأول، وأخيرا اصطدم فريق الأهلي بنظيره المعادي واليخت على ملعب الأهلي بالتجمع.

وتلعب بطولة كأس مصر بـ8 أندية فقط وهما الأهلي والزمالك ودجلة وزد والمعادي والمقاولون ومسار ومودرن.