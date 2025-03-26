محافظ قنا يكرم 550 من حفظة القرآن الكريم بقرية أبنود

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حفل تكريم 550 من حفظة القرآن الكريم من أبناء قرية أبنود، في فعالية نظمها مركز شباب أبنود تحت رعاية رابطة شباب أبنود، بعنوان «مسابقة الشيخ يوسف علي الأبنودي».

جاء الحفل بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب مصطفى محمود، والنائب محمد طايع، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وحضور عدد كبير من أسر الأطفال والشباب المكرمين.

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خلال كلمته بحفظة القرآن الكريم، مؤكدًا إن قارئ القرآن الكريم يحظى بمقام عظيم عند الله عزوجل، إذ يرتقي به منازل الجنة بقدر ما قرأ ورتّل في حياته الدنيا، ليحصل بتلاوته على سعادة الدارين، الدنيا والآخرة، فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدور، وهنيئًا لمن نال هذه المكانة العظيمة."

وقال المحافظ أنه حريص على دعم منظمات المجتمع المدني التي تتبنى مبادرات تهدف إلى تعليم النشء مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وتحفيظهم آيات القرآن الكريم، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية الصحيحة وغرس الفكر الوسطي المعتدل لدى الأطفال، ونبذ العنف والتعصب منذ الصغر.

وفي ختام الحفل، قام محافظ قنا بتسليم 5 رحلات عمرة للفائزين بالمراكز الأولى من حفظة القرآن الكريم كاملًا، مقدمة من رعاة الحفل، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي يعكس دور المجتمع المحلي في رعاية المواهب وحفظة كتاب الله.



#محافظة_قنا؛

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حفل تكريم 550 من حفظة القرآن الكريم من أبناء قرية أبنود، في فعالية نظمها مركز شباب أبنود تحت رعاية رابطة شباب أبنود، بعنوان «مسابقة الشيخ يوسف علي الأبنودي».

جاء الحفل بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب مصطفى محمود، والنائب محمد طايع، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وحضور عدد كبير من أسر الأطفال والشباب المكرمين.

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خلال كلمته بحفظة القرآن الكريم، مؤكدًا إن قارئ القرآن الكريم يحظى بمقام عظيم عند الله عزوجل، إذ يرتقي به منازل الجنة بقدر ما قرأ ورتّل في حياته الدنيا، ليحصل بتلاوته على سعادة الدارين، الدنيا والآخرة، فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدور، وهنيئًا لمن نال هذه المكانة العظيمة."

وقال المحافظ أنه حريص على دعم منظمات المجتمع المدني التي تتبنى مبادرات تهدف إلى تعليم النشء مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وتحفيظهم آيات القرآن الكريم، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية الصحيحة وغرس الفكر الوسطي المعتدل لدى الأطفال، ونبذ العنف والتعصب منذ الصغر.

وفي ختام الحفل، قام محافظ قنا بتسليم 5 رحلات عمرة للفائزين بالمراكز الأولى من حفظة القرآن الكريم كاملًا، مقدمة من رعاة الحفل، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي يعكس دور المجتمع المحلي في رعاية المواهب وحفظة كتاب الله.