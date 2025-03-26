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الأربعاء 26 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زد ينجح في الفوز على الزمالك ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات

لاعبات زد والزمالك
لاعبات زد والزمالك خلال المباراة
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انتهت المباراة التي جمعت فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك بقيادة عادل حسين المدير الفني بنظيره فريق زد بقيادة محمود خلف في مباراة قوية على ملاعب الناشئين بالزمالك في دور الـ ٨ من بطولة كأس مصر للسيدات.

حيث تعادل الفريقين رغم محاولات فريق زد إلا وأن الزمالك كان الأكثر استحواذا على الكرة خلال الشوط الأول من المباراة مما مكنه من التقدم على منافسه.

ليستجمع بعدها فريق زد قوته خلال الشوط الثاني ويستطيع إحراز أهداف قوية رغم إضاعته لأكثر من هدف ليحقق التعادل بنتيجة ٣-٣.

ليقم الفريقين بلعب ضربات جزاء وينجح فريق زد في إحراز ٤ أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليفوز فريق زد ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس، مباريات كأس مصر للكرة النسائية دور الـ8 لموسم 2024 -2025، والتي تنظم للمرة الأولى، بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وواجه فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك نظيره زد على ملاعب الناشئين بالزمالك، كما اصطدم  فريق مسار بفريق مودرن سبورت على ملعب رايت تو دريم، وفريق وادي دجلة أمام البنك الأهلي بملعب وادي دجلة بالتجمع الأول، وأخيرا اصطدم  فريق الأهلي بنظيره المعادي واليخت على ملعب الأهلي بالتجمع.

وتلعب بطولة كأس مصر بـ8 أندية فقط وهما الأهلي والزمالك ودجلة وزد والمعادي والمقاولون ومسار ومودرن.

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