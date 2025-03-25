تفاصيل ضبط مخدرات بـ 75 مليون جنيه في الإسماعيلية

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية عن قيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (9 عناصر إجرامية) بدوائر مراكز شرطة "القنطرة غرب، القنطرة شرق، أبوصوير" ، وبحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة إجماليها " 230 كيلو جرام حشيش - كيلو جرام آيس – 15 كيلو جرام كوكايين - 100 ألف قرص مخدر لعقار تامول ").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (75 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.