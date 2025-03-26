الأهلي يفوز على المعادي واليخت ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات

انتهت، منذ قليل، المباراة التي تجمع فريقي الكرة النسائية لأندية الأهلي والمعادي واليخت على ملعب الأهلي بالتجمع، ضمن منافسات دور الـ ٨ من بطولة كأس مصر للكرة النسائية.

وقد اكتسح فريق الكرة النسائية بالأهلي نظيره المعادي واليخت بـ ٩ أهداف دون تلاقي شباكه أي أهداف.

قد أحرزت أهداف الأهلي كلا من: حبيبة عمر - جنى محمود - ميا دردان - نادين غازي - هنا عثمان.

وانطلقت أمس الثلاثاء الموافق 25 مارس، مباريات كأس مصر للكرة النسائية دور الـ8 لموسم 2024 -2025، والتي تنظم للمرة الأولى، بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وواجه فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك نظيره زد على ملاعب الناشئين بالزمالك، كما اصطدم فريق مسار بفريق مودرن سبورت على ملعب رايت تو دريم، وفريق وادي دجلة أمام البنك الأهلي بملعب وادي دجلة بالتجمع الأول، وأخيرا اصطدم فريق الأهلي بنظيره المعادي واليخت على ملعب الأهلي بالتجمع.

وتلعب بطولة كأس مصر بـ8 أندية فقط وهما الأهلي والزمالك ودجلة وزد والمعادي والمقاولون ومسار ومودرن.