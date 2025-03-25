إلهام شاهين لـ"البوابة نيوز": مسلسل "سيد الناس" بطولة جماعية قوية والدور الأقوى لـ عمرو سعد.. شخصية "اعتماد الهواري" أسوأ "زوجة أب" على الشاشة.. محمد سامي مخرج فاهم الجمهور عايز إيه

حققت الفنانة إلهام شاهين نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا في "سيد الناس" العمل الذي تخوض به السباق الرمضاني 2025، حيث تجسد من خلاله شخصية "اعتماد الهواري" الشخصية التي وصفها الجمهور بـ "جبروت امرأة" منذ عرض أولى حلقات المسلسل.

خطفت الأضواء إليها بشكل كبير و أبهرت جمهورها كما هو معتاد عليها بسبب تقمصها الشديد لـ شخصية "اعتماد الهواري" التي تميزت بصوتها وطريقة استايلها، فهي دائمًا صاحبة أداء السهل الممتنع.

كشفت شاهين عن سبب ثقتها الكبيرة في المخرج محمد سامي وسر موافقتها على العمل حتى قبل قراءة السيناريو وهذا الأمر غير مألوف في مشوارها الفني لأنها اعتادت على قراءة السيناريو كاملًا قبل قبول الدور.

وأشارت إلى أنها تقدم شخصية "اعتماد الهواري" التي تعد أسوأ مرات أب في تاريخ الفن المصري لم تشاهدوها من قبل.

التقت "البوابة نيوز" الفنانة في حوار خاص عن دورها في مسلسل "سيد الناس" وردود أفعال الجمهور حول شخصية "اعتماد الهواري"، وإلى نص الحوار.

■ بعد عرض عدد من حلقات مسلسل "سيد الناس"، كيف كانت ردود أفعال الجمهور حول شخصية "اعتماد الهواري" ؟

سعيدة جدًا بردود أفعال الجمهور ليس فقط بعد عرض عدد من حلقات المسلسل لكنها ظهرت منذ طرح البرومو وهذا لم يحدث من قبل، سعيدة أيضًا بشخصية "اعتماد الهواري" لافتة للنظر بشكل كبير ومن اللحظة الأولى لأنني أراها شخصية غير تقليدية وغريبة ولم تشبه أي دور قدمته من قبل في أعمالي الفنية السابقة.

■ على مدار مشوارك الفني، قدمت أعمالا فنية متنوعة ومؤثرة حتى وقتنا هذا، ما الجديد في شخصية اعتماد الهواري ؟

شخصية "اعتماد الهواري" جديدة عليا بالفعل، فأنا لم أقدم الشخصية الشعبية القوية من قبل، ممكن أكون قدمت شخصية شريرة قبل ذلك، ولكن في مسلسل "سيد الناس" الشر أداءه مختلف، ونبرة الصوت مختلفة. شخصية لم تمر على إلهام شاهين طيلة مشواري الفني، “كمان الشخصية طلعت بالشكل ده بسبب توجيهات المخرج محمد سامي عنده لمسات خاصة به واضافات تفيد الممثل لأنه مخرج فاهم كويس الجمهور عايز ومحتاج إيه” .

■ هناك أحد جمهور الفنانة إلهام شاهين هاجم شخصية "اعتماد الهواري" وكان تعليقها: "لازم تعوجي بقك عشان تبقى شريرة ؟" ما ردك ؟

الشعر القصير شيك وشبه إلهام.. مطلوب تغيير.. وعوجة البق مش عشان الشر.. لأ دي حركات ست بلدي.. ده رأيي.. وأحترم رأيك.

■ خلال برومو مسلسل "سيد الناس" ظهرت تتذوقي القهوة بطريقة أثارت جدلًا واسعًا وسط الجمهور، كيف استقبلتي ردود أفعال الجمهور ؟

استغربت جدًا بصراحة، لأني لم أكن أعرف بالأساس تلك الحركة، ولكن محمد سامي هو صاحب الفكرة، وعرفت بعد ذلك أنها كييفة القهوة.

■ كيف استعدت الفنانة إلهام شاهين لـ شخصية "اعتماد الهواري" ؟ وبماذا تصفها؟

شخصية "اعتماد الهواري" فيها كل الصفات الشديدة مثل قوية وذكية وشريرة في وقت واحد، وتحضيري لها كان بتوجيه من المخرج محمد سامي، الذي كان يضيف لمسات خاصة على ملامح الشخصية، طوال فترة البروفات، كنت أركز معه لرسم ملامح الشخصية بدقة.

محمد سامي من المخرجين الذين يمتلكون قدرة على توجيه الممثل، وكان له دور كبير في مساعدتي على تقديم هذا الدور، بالإضافة إلى "استايل اعتماد الهواري" الذي أظهر به ضمن أحداث المسلسل، فهو من تصميم الاستايلست ايناس شاهين، وهى الاستايلست الخاصة بى فقط، والحقيقة أن جميع صناع وأبطال المسلسل يشيدون بموهبتها في مجال الاستايلينج.

شخصية "اعتماد الهواري" أقرب وصف لها بأنها أقوى وأسوأ "مرات أب" قدمت على الشاشة سواء في الأعمال الدرامية أو السينمائية، وهى أكثر عمقًا وأكثر تحديًا.

■ بالتأكيد، كانت هناك تحديات وصعوبات واجهتك أثناء التصوير؟

أفضل دائمًا ألا أتحدث عن التحديات والصعوبات التي قد أواجهها أثناء تصوير أي عمل، لأنني أؤمن أن التحدي جزء من العملية الفنية، وأحاول أن أتجاوز أي صعوبة أمر بها، وأركز في تقديم أفضل ما عندي خلال التصوير.

قد تكون هناك بعض اللحظات الصعبة أو الظروف التي تحتاج إلى بذل جهد إضافي، لكنني لا أسمح لهذه الأمور أن تؤثر علي بشكل كبير، وعندما أرى العمل بعد أن يكتمل ويعرض على الشاشة، وأشعر بالسعادة بالنتيجة والنجاح الذي تحقق، أنسى الصعوبات التي مررنا بها أثناء التصوير.

■ للمرة الثانية تتعاوني مع الفنان عمرو سعد.. كيف كانت التجربة ؟

عمرو سعد، يستاهل إني أقول كلام كتير في حقه لأنه ملتزم ومحترم ومحترف في أدائه، ومتقن في عمله ومتعاون مع الجميع من حوله، وسعيدة جدًا بهذا التعاون الرائع.

■ رسالة الفنانة إلهام شاهين إلى مخرج العمل محمد سامي؟ وهل شخصية قيادية أم لا؟

محمد سامي مخرج فاهم جدًا الجمهور عايز إيه، وعن وصفه يمكنني أن أقول بأنه يعمل كل شىء بيده، "ما شاء الله عليه"، شخصيًا، أتعجب من كمية المجهود الذي يبذله، فهو لا ينام حرفيًا، يشرف على كل شىء بنفسه، من الكتابة والمونتاج والتصوير، وحتى الأغاني الملحمية التي يشهدها العمل بصوت أحمد سعد.

■ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأن هناك تشابها بين جعفر العمدة وسيد الناس، ما رأيك في ذلك الأمر؟

لا يوجد وجه تشابه بين سيد الناس وجعفر العمدة، قصة العمل مختلفة جعفر العمدة كان بها تعدد زوجات سيد الناس ليس بها تعدد زوجات سيد الناس قصة تتناول مشكلات الميراث ومشاكل اجتماعية بين الأسرة الواحدة كما سلطت الضوء أيضًا على مشكلات زوجة الأب وصراع الأشقاء.

■ مسلسل "سيد الناس" مباراة تمثيلية أم لا، ولماذا؟

طبعًا مباراة تمثيلية وقوية كمان وما يميز هذا العمل هو لا يوجد دور كبير أو صغير، بل كل شخص هو نجم أو نجمة في مكانه، اختار مجموعة من أقوى الممثلين، بدءا من عمرو سعد، خالد الصاوي، أحمد زاهر، أحمد رزق، وأحمد فهيم، وكمان أنا حبيت جدًا فريق النساء المشاركات في العمل مثل ريم مصطفى، نشوى مصطفى، بشرى، رنا رئيس، ومنة فضالي، لأن كل واحدة تؤدي دورًا مميزًا.

ومجموعة الشباب أدوارهم مفاجأة، عندما اجتمعنا في أول بروفة «اتخضيت» من كم هؤلاء النجوم المشاركين في العمل، ولم أتمالك نفسي وقلت «الله أكبر، ما شاء الله»، كما قلت كل الممثلين موجودين في هذا العمل «أومال مين اللي هيمثل في باقي الأعمال»، بالإضافة إلى ذلك، يحتوى العمل على مجموعة من ضيوف الشرف الذين يفاجئون الجمهور، مثل محمود قابيل، صلاح عبد الله، وماجد المصري، بالفعل، الأدوار متميزة ومشرفة جدًا.

■ من وجهة نظر الفنانة إلهام شاهين..هل تساهم البطولة الجماعية في نجاح العمل؟

طبعًا، وأروع ما في هذا العمل هو البطولة الجماعية، حيث يضم نخبة من الأبطال الذين يقدمون أداءً مميزًا، لن يشعر الجمهور بأى لحظة ملل، فالأحداث تتوالى بشكل مشوق، مع ظهور شخصيات جديدة باستمرار، إضافة إلى نهايات الحلقات المشوقة التى ستجعل المشاهدين متحمسين للحلقات الجديدة.