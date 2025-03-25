وزير الشباب يهنئ المنتخب بالتغلب على سيراليون والاقتراب من التأهل لكأس العالم

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد فوزهم على منتخب سيراليون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ليواصل المنتخب صدارته للمجموعة ويقترب خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التأهل للمونديال.

حرص وزير الشباب والرياضة على الحضور ومؤازرة المنتخب الوطني خلال مشواره في التصفيات لكأس العالم وتذليل كل العقبات.

وأشاد بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب خلال المباراة، وروحهم القتالية حتى الدقائق الأخيرة، حيث جاء هدف الفوز عن طريق اللاعب أحمد سيد “زيزو” في الدقيقة (45+3)، ليحسم اللقاء لصالح الفراعنة ويعزز من فرص تأهلهم لكأس العالم.

وأكد صبحي أن المنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التأهل، بفضل جهود اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب، والدعم المستمر من الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم حريصة على توفير كافة الإمكانيات لضمان أفضل إعداد ممكن للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الجماهير المصرية تعقد آمالًا كبيرة على هذا الجيل من اللاعبين لتحقيق إنجاز جديد في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة المنتخب على حسم بطاقة التأهل رسميًا في الجولات القادمة، داعيًا الجميع إلى مواصلة الدعم والمؤازرة للفريق في مشواره نحو المونديال.