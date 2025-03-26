معركة التأهل تشتعل.. قمة لاتينية بين الأرجنتين والبرازيل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث ستشهد مواجهات قوية ومثيرة بين المنتخبات الطامحة لحجز مقعدها في المونديال.

وتبرز عدة مباريات مصيرية في هذه الجولة، أبرزها القمة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب مواجهات أخرى لا تقل أهمية، مثل فنزويلا ضد بيرو، وكولومبيا أمام باراجواي، وتشيلي في مواجهة الإكوادور.



قمة نارية على ملعب المونيمونتال

يترقب عشاق كرة القدم العالمية المواجهة المثيرة بين متصدر المجموعة الأرجنتين والبرازيل، والتي تقام على ملعب "المونيمونتال".

وتحمل هذه المباراة طابعًا خاصًا، كونها تجمع بين الغريمين التقليديين في كرة القدم اللاتينية، حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم 2022، إلى تأكيد تفوقه بعد فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 1/0. من جانبه، يدخل المنتخب البرازيلي المباراة وعينه على الثأر وتحقيق انتصار ثمين يعزز من حظوظه في التأهل.



صراع متكافئ على ملعب مونيمنتال دي ماتورين

في مواجهة أخرى لا تقل أهمية، يلتقي منتخب فنزويلا مع نظيره البيروفي على ملعب "مونيمنتال دي ماتورين"، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتحسين موقفهما في جدول الترتيب.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1/1، مما يعكس التكافؤ بين المنتخبين ويجعل لقاء الإياب مفتوحًا على كل الاحتمالات.



لقاء حاسم في بارانكيا

يستضيف منتخب كولومبيا نظيره باراجواي على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز" وكان المنتخب الكولومبي قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 1/0، ويسعى لتكرار الانتصار من أجل تعزيز مركزه في التصفيات.

في المقابل، يأمل منتخب باراجواي في قلب المعطيات وتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في المنافسة.



مواجهة بنكهة ثأرية

على ملعب "تشيلي الوطني"، يصطدم المنتخب التشيلي بنظيره الإكوادوري في مباراة يأمل فيها أصحاب الأرض تعويض خسارتهم في لقاء الذهاب، الذي انتهى لصالح الإكوادور بنتيجة 1/0.

ويدرك المنتخب التشيلي أهمية تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز فرصه في التأهل، بينما يسعى المنتخب الإكوادوري لتأكيد تفوقه والعودة بالنقاط الثلاث.



ترتيب المنتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، متقدمًا على أقرب ملاحقيه منتخب الإكوادور، الذي يمتلك 22 نقطة ويأتي المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، وجاء منتخبا أوروجواي وباراجواي بـ20 نقطة لكن بفارق الأهداف.

بينما يحتل منتخب كولومبيا المركز السادس برصيد 19 نقطة، ويليه منتخب بوليفيا في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

ومع احتدام المنافسة، تسعى المنتخبات إلى تحسين مواقعها في الترتيب لضمان التأهل المباشر أو خوض الملحق المؤهل للمونديال.



مواجهات حاسمة في الطريق إلى المونديال

تعتبر تصفيات أمريكا الجنوبية من أصعب المسارات المؤهلة لكأس العالم، حيث تتنافس المنتخبات العشرة على عدد محدود من المقاعد المؤهلة للنهائيات.

ومع اقتراب التصفيات من مراحلها الحاسمة، تزداد حدة المنافسة، خاصة مع التقارب الكبير في مستوى الفرق. فهل ستواصل المنتخبات الكبرى فرض سيطرتها، أم نشهد مفاجآت قد تعيد ترتيب الأوراق في سباق التأهل.

