منتخب الإمارات ينتزع فوزًا قاتلًا أمام كوريا الشمالية في تصفيات المونديال

حقق منتخب الإمارات فوزًا قاتلًا على كوريا الشمالية بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالسعودية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نجح المنتخب الإماراتي في خطف الثلاث نقاط من نظيره الكوري الشمالي، بهدف في الوقت القاتل، ليستعيد به آماله في التأهل لمونديال 2026.

مباراة كوريا الشمالية ضد الإمارات

افتتح فابيو ليما التسجيل مبكرًا لصالح منتخب الإمارات في الدقيقة الخامسة، مستغلًا تمريرة حاسمة من حارب سهيل.

وتعادل كيم يو سونج لمنتخب كوريا الشمالية قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل 1-1.

وفي الدقيقة 90+8، سجل سلطان عادل الأميري هدفًا قاتلًا، ليمنح الإمارات ثلاث نقاط ثمينة في مشواره للتأهل للمونديال المقبل.

بهذا الفوز، رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 13 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد منتخب كوريا الشمالية عند نقطتين في المركز الأخير.