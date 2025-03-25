الفراعنة يواصلون صدارة مجموعتهم بتصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزًا مهمًا بهدف دون رد أمام منتخب سيراليون في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
جاء الهدف عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو خلال الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.
جاء تشكيل المنتخب كالتالي:
محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم
أحمد نبيل كوكا
مروان عطية
محمود تريزيجيه
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
عمر مرموش
مصطفى محمد
على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.