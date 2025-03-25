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الأربعاء 26 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الفراعنة يواصلون صدارة مجموعتهم بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزًا مهمًا بهدف دون رد أمام منتخب سيراليون في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

جاء الهدف عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو خلال الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.
جاء تشكيل المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
أحمد نبيل كوكا
مروان عطية 
محمود تريزيجيه 
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
عمر مرموش 
مصطفى محمد

على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل. 

منتخب مصر فوز سيراليون