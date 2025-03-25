الفراعنة يواصلون صدارة مجموعتهم بتصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزًا مهمًا بهدف دون رد أمام منتخب سيراليون في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

جاء الهدف عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو خلال الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

جاء تشكيل المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد نبيل كوكا

مروان عطية

محمود تريزيجيه

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

عمر مرموش

مصطفى محمد

على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.