فخ جديد لحمادة هلال على يد ست الحسن في "المداح5"

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "المداح" الجزء الخامس تطورات جديدة في صراع صابر المداح (حمادة هلال) مع بنات إبليس.

كما شهدت الحلقة سقوط صابر في فخ جديد نُصب له بدهاء من قبل "ست الحسن"، بينما تبدأ منال (دنيا عبدالعزيز) في التحرك لحماية ابن شقيقتها رحاب (هبة مجدي)، وسط أجواء من التوتر والغموض تزداد اشتعالاً مع اقتراب المسلسل من نهايته.

رأت منال كابوس مرعب في نومها، حيث شاهدت أختها رحاب تؤذي طفلها باستخدام السحر، هذا الكابوس دفعها للاستيقاظ مفزوعة وذهابها مباشرة إلى منزل رحاب لأخذ الطفل في غفلة منها، وعندما تكتشف رحاب الأمر، تتوجه إلى بيت صابر مطالبة بابنها، إلا أن منال ترفض إعادته.

تحول الخلاف بين الأختين إلى صراع مكشوف، وسط تهديدات صريحة من رحاب بأنها لن تسكت، واستمرار صابر في بحثه عن الصولجان الغامض، لكن ست الحسن تدبر له فخاً جديدًا.

قامت ست الحسن بالاتصال بصابر مقلدة صوت إحدى المقربات منه، وتوهمه بأن مكان الصولجان في صحراء الوادي الجديد، ويسرع صابر من أجل البحث عن الصولجان، ليفاجأ بوجود ست الحسن والملك الأحمر في انتظاره.

لكن اللحظة الحرجة تنقلب عندما تظهر "تاج" في الوقت المناسب، لتتصدى لشرهم وتنقذ صابر. تنغلق الحلقة على مشهد درامي مثير، حيث يشاهد صابر هالة ضخمة من النار أمامه، ما يترك المشاهد في حالة من الحيرة والتشويق.

خلال تتابع للأحداث، تدخل "نائلة"، ويحاول عماد إقناعها بالعدول عن الشر. تزداد الأمور تعقيداً، خصوصاً بعد أن يتضح أن اقتناعها ليس سوى خدعة مدبرة بالتنسيق مع أختها ست الحسن.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.