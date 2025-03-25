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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انتهاء خصومة الخطيب مع مرتضى منصور

الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور
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أنهى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خصومته مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وأعلن التنازل عن القضايا التي رفعها ضده في سالف الأيام. 

وقال الخطيب في بيان رسمي نشره موقع الاهلي الرسمي جاء كالتالي : 

بسم الله الرحمن الرحيم
«فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»..
                                                صدق الله العظيم

أقدّر رسالة المستشار مرتضى منصور، وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي، وسنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة.. وعَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ.

محمود الخطيب

الخطيب الأهلى مرتضي منصور الزمالك