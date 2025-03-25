اقرأ غدًا في عدد البوابة: انتهاك للقانون الدولي.. القاهرة تدين إنشاء إدارة إسرائيلية مخصصة لخروج سكان غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 26 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق.. السيسي يتابع جهود تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع ودعم القطاع الزراعي والصناعي

انتهاك للقانون الدولي.. القاهرة تدين إنشاء إدارة إسرائيلية مخصصة لخروج سكان غزة

جيش الاحتلال يعتقل مخرج فيلم "لا أرض أخرى" الفائز بالأوسكار

موسكو تطالب بمشاركة الأمم المتحدة في محادثاتها مع واشنطن حول أوكرانيا

جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مجهولة المصدر

غارات على الجنوب.. لبنان يكثف اتصالاته الدبلوماسية لاحتواء التوتر مع إسرائيل ومنع استهداف بيروت