احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الكشف المجاني عن أمراض العيون لـ56 سيدة بمستشفى رمد منوف

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، نظّمت مستشفى رمد منوف، تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، يومًا طبيًا مجانيًا للكشف المبكر عن أمراض العيون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

جاءت الفعالية تحت إشراف الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية والقائم بأعمال مديرها، ومتابعة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، والدكتور علاء الدين شحاتة، مدير مستشفى رمد منوف. وشملت الفحوصات الكشف عن أمراض الاعتلال الشبكي، والمياه البيضاء، والجلوكوما.

وخلال الفعالية، تم توقيع الكشف الطبي على 56 سيدة مجانًا، حيث تبين إصابة 7 منهن بالمياه البيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج الجراحي على نفقة الدولة.

وشارك في تنفيذ اليوم الطبي نخبة من أطباء المستشفى، بينهم الدكتور عماد الرفاعي، والدكتورة أسماء رفعت، والدكتورة ميرال، والدكتور إبراهيم الهمداني، والدكتور أبو بكر، والدكتورة سمر.

كما شهدت الفعالية مشاركة فرق الجودة والصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى، حيث تم تقديم ندوات تثقيفية للمرضى، خاصة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، حول أهمية الفحص الدوري للعين وسبل الوقاية من المضاعفات البصرية.