الكنيسة الكاثوليكية تهنئ رئيس جامعة أسوان بعيد الفطر المبارك

في إطار تعزيز روح المواطنة والتآخي والمحبة، ونيابة عن الانبا عمانوئيل مطران ايبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك قام وفد العلاقات العامة من الكنيسة الكاثوليكية بأسوان، برئاسة الأب أمجد عزت، بتقديم التهنئة إلى الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الوفد الكنسي عن خالص أمنياته لقيادة الجامعة وجميع العاملين بها وللشعب المصري أجمع بمزيد من التقدم والسلام والرخاء، مؤكدًا حرص الكنيسة الكاثوليكية على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات الوطنية والدينية والثقافية والاجتماعية، بما يعكس دورها الإيجابي في خدمة المجتمع وتعزيز قيم العيش المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، ومؤكدًا أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية في ترسيخ مبادئ التسامح والانتماء.