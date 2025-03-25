ورشة عمل للمشغولات اليدوية بجامعة قناة السويس ضمن برنامج الأنشطة الطلابية في رمضان

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وفي إطار برنامج الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان الكريم، نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب ورشة عمل للمشغولات اليدوية، بقاعة الاتحادات الطلابية، بمشاركة عدد من الطالبات من مختلف كليات الجامعة.

تهدف الورشة إلى صقل مهارات الطالبات وتدريبهن على إتقان بعض المهارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تعزيز قدراتهن على تنفيذ أعمال فنية وحرفية متميزة.

جاء تنظيم الورشة تحت إشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية والرحلات.

وبمتابعة عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، حيث تم تنفيذ الورشة من خلال إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بقيادة نجلاء فوزي.

تم تدريب الطالبات المشاركات على يد الأكاديمية المتخصصة في مجال المشغولات اليدوية رحاب فوزي، التي قدمت مجموعة من التقنيات والأساليب الحديثة في الحرف اليدوية، بهدف تمكين الطالبات من تحويل هذه المهارات إلى مشروعات صغيرة يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.

شهدت الورشة تفاعلاً كبيرًا من الطالبات، حيث أبدين حماسًا لتعلم الفنون اليدوية وتطوير إمكانياتهن في هذا المجال، مما يعكس أهمية مثل هذه الورش في دعم الإبداع والابتكار لدى الشباب.