محافظ الإسكندرية يشارك العاملين بالجهات التنفيذية والخدمية الإفطار الجماعي

في أجواء رمضانية مبهجة، شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، العاملين بالجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة في أول مائدة إفطار جماعي من نوعها تنظمها محافظة الإسكندرية اليوم ضمت نحو 15 ألف فرد داخل حديقة انطونيادس، وتجسد روح الانتماء والتعاون والمشاركة التي تجمع العاملين بالمحافظة.

وذلك بحضور كافة أطياف المجتمع السكندري من الكنيسة والأزهر والأوقاف وأبناء الشهداء وذوي الهمم وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وحرص الفريق أحمد خالد على تناول الإفطار مع جميع العاملين بالجهات التنفيذية والخدمية والمديريات والمرافق العامة وعمال النظافة وعمال شركة الصرف الصحي، بالاضافة إلى أسر الشهداء وجمعيات ذوي الهمم.

وقدم التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله _عز وجل_ أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري ومواطني الإسكندرية بالخير واليمن والبركات.

وتوجه الفريق أحمد خالد بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة في إقامة هذه المائدة الضخمة التي يتم تنفيذها لأول مرة بمدينة الإسكندرية بهذا الشكل الحضاري المشرف، مشيرًا إلى أن المائدة تجسد روح التعاون والمشاركة والانتماء التي يتمتع بها العاملين بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة، والتعاون المثمر مع المجتمع المدني، متمنيا تكرارها خلال الأعوام القادمة.