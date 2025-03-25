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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يهنئ المفريان مار باسيليوس چوزيف بتنصيبه في الهند

صورة من بيان التهنئة
صورة من بيان التهنئة
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 هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب الهيئات والمؤسسات الكنسية،غبطة المفريان مار باسيليوس چوزيف بمناسبة تنصيبه مفريانًا للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الهند، بيد قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم.

وأعرب قداسة البابا عن تمنياته بالتوفيق للمفريان الجديد في مسؤوليته، مشيرًا إلى الثقة في أنه سيواصل العمل من أجل رعاية الكنيسة وخدمة الجميع. كما أكد على أهمية الدور الروحي والإنساني الذي تقوم به الكنيسة في المجتمعات المختلفة.

واختتمت التهنئة بالصلاة من أجل أن يبارك الله خدمته، ويوفقه في كل ما تمتد إليه يداه.

البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البطريرك مار اغناطيوس البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم الرئيس الأعلي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية السريانية الأرثوذكسية المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية