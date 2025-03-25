البابا تواضروس يهنئ المفريان مار باسيليوس چوزيف بتنصيبه في الهند

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب الهيئات والمؤسسات الكنسية،غبطة المفريان مار باسيليوس چوزيف بمناسبة تنصيبه مفريانًا للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الهند، بيد قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم.

وأعرب قداسة البابا عن تمنياته بالتوفيق للمفريان الجديد في مسؤوليته، مشيرًا إلى الثقة في أنه سيواصل العمل من أجل رعاية الكنيسة وخدمة الجميع. كما أكد على أهمية الدور الروحي والإنساني الذي تقوم به الكنيسة في المجتمعات المختلفة.

واختتمت التهنئة بالصلاة من أجل أن يبارك الله خدمته، ويوفقه في كل ما تمتد إليه يداه.