"القاصد" يشارك الطلاب الوافدين مائدة الإفطار في رحاب جامعة المنوفية

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية في حفل الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين الذي نظمه مكتب الوافدين بالجامعة اليوم ، فى أجواء رمضانية لتأكيد روح التآخى والترابط ، وذلك بحضور الدكتور احمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة من الخارج والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة و عمداء كليات الجامعة و مستشاري رئيس الجامعة وامناء الجامعة المساعدين والدكتورة غادة علي منسق العلاقات الدولية بالجامعة والدكتور محمد لطفي زكي المنسق التنفيذي العام للوافدين بالجامعة وعدد من الطلاب الوافدين من مختلف كليات الجامعة. كما حضر الحفل إدارتي التعليم والطلاب والدراسات العليا

رحب القاصد بالحضور في رحاب جامعة المنوفية، مؤكداً أن الملتقى يجسد حرص الجامعة على تعزيز التواصل الثقافي والإجتماعي بين الطلاب من مختلف الجنسيات، واعرب عن سعادته بتواجده في حفل الإفطار اليوم الذي يعكس تلاحم جامعة المنوفية كأسرة واحدة، مؤكداً أن الطلاب الوافدين يمثلون التنوع الثقافي الذي تعتز به الجامعة دائما

واشار الى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة ومتكاملة للوافدين، ليكونوا دائمًا جزءًا من المجتمع الأكاديمي للجامعة، مؤكدا إستعداد الجامعة لتقديم الدعم الكامل لهم في مختلف المجالات، إضافةً إلى تنظيم المزيد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والإجتماعية داخل الحرم الجامعي ،و مع توفير التأهيل المهني والتدريب العملي والتطبيقي للطلاب الوافدين من خلال البرامج الدراسية المقدمة لمواكبة إحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمكتب الوافدين على التنظيم الرائع لحفل الإفطار اليوم وخروجه بهذا الشكل اللائق.

من جانبهم عبر الطلاب الوافدون عن سعادتهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة من جامعة المنوفية، مؤكدين أن هذا الإفطار عزز من شعورهم بالانتماء إلى مجتمع جامعة المنوفية، وأرسى جسورًا من التواصل والتفاهم بينهم وبين زملائهم من مختلف الثقافات.

تضمن الحفل برنامجًا حافلًا بالفقرات الترفيهية المتنوعة، بالإضافة إلى جلسة حوارية مفتوحة، تبادل خلالها الطلاب وممثلو الجامعة الأحاديث الودية، واستعرضوا تجاربهم الدراسية والثقافية .