“سيد الناس”.. إنجي المقدم تجمع شمل أصدقاء العمر بخطة خبيثة لقتل أحمد فهيم

ضمن أحداث الحلقة ال ٢٥ من مسلسل “سيد الناس” وبعد محاولة فتحية " انجي المقدم" ذبح مجدي " احمد فهيم" وإنقاذ الجارحي " عمرو سعد" له تحاول فتحية مرة اخري استقطاب صديقاتها القدامي سماح "منة فضالي" و آمنة " ريم مصطفي" بالرغم من العداوة التي ظلت طوال سنوات بينهن.

حيث قامت بزرع فكرة في رأس آمنة بأن مجدي هو من قتل ابنها ادهم "يوسف رأفت"، بينما طلبت من سماح محاولة اغواء مجدي حتي تخرج به من الحارة لتتمكن فتحية من قتله ثأرا لعائلتها التي حرقها في المنزل وهم أحياء.

وأكدت فتحية أثناء محاولة اقناعهما بخطتها إنها قدمت لهن استثناء من حرقهم مع باقي عائلة مجدي لأنهما صديقات عمرها، ولكن آمنة واجهتها أكثر من مرة بأن الجارحي أكد لها أنها هي (فتحية) من قتل ابنها ولكن فتحية انكرت تماما تلك المهمة عنها مدعية بأنها كيف لها تقتل إبن صديقة عمرها وحبيبها.

مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية "الجارحي أبو العباس" الذي يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة يُلقب بـ"سيد الناس". يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد أن كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث.

وفي الوقت نفسه، يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة. كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

حلقة .

مسلسل سيد الناس يشارك في بطولته مع انجي المقدم كل من عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد فهيم، وريم مصطفي، ورنا رئيس، نشوى مصطفى، عماد زيادة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي