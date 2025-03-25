مسلسل "وتقابل حبيب"... محمود ياسين جونيور يستقل بحياته بعيدًا عن عائلته

في تطور مثير ضمن أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل الرمضاني "وتقابل حبيب"، يقرر حازم (الذي يجسد شخصيته النجم الصاعد محمود ياسين جونيور) أن يتخذ خطوة جريئة حيث يصرح لزوجته إنجي (تلعب دورها بسنت أبو باشا) برغبته في الابتعاد عن منزل العائلة والانتقال للعيش في بيت مستقل، وذلك في ظل تصاعد الخلافات العائلية والضغوطات التي يعاني منها أخوه (كريم فهمي).

تتجلى في شخصية حازم ملامح التغيير، إذ بدأ يتخذ موقفًا إيجابيًا يهدف من خلاله إلى التحرر من قيود العائلة التي لطالما أثرت على مسار حياته. فهو يسعى لتجنب تكرار المآسي التي عاشها أخوه فارس (كريم فهمي) نتيجة تدخلات العائلة، خاصة بعد تضامنه مع ليل في مواجهة الأزمات التي تتعرض لها بسببهم.

هذا القرار الجريء يمنح حازم فرصة لإعادة بناء حياته بعيدًا عن تأثيرات العائلة، حيث يخطط للاستقلال بشكل كامل وترك العمل في شركة العائلة، فهل ستوافق عائلته على استقلاله بسلام أم سيتعرض لبعض الضغوطات أولًا؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث في الحلقات القادمة.

"وتقابل حبيب" هو مسلسل اجتماعي رومانسي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجي. يضم العمل كوكبة من النجوم منهم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، ومحمود ياسين جونيور، بالإضافة إلى بسنت شوقي، بدرية طلبة، إيمان السيد، وإنجي كيوان.