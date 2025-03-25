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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق الشوط الثاني من مباراة مصر وسيراليون

منتخب مصر
منتخب مصر
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انطلق الشوط الثاني منتخب مصر أمام منتخب سيراليون وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

فى الشوط الاول تقدم المنتخب الوطنى بهدف عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو خلال الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.
جاء تشكيل المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
أحمد نبيل كوكا
مروان عطية 
محمود تريزيجيه 
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
عمر مرموش 
مصطفى محمد

على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل. 

منتخب مصر الشوط