“ظلم المصطبة”.. إصابة إياد نصار من خالد كمال وتحويله للنيابة

بعد وصول حسن عبدالودود "إياد نصار" وهند رضوان "ريهام عبدالغفور" وابنتها "منة" للقاهرة، في حلقة اليوم من مسلسل “ظلم المصطبة” يحاول حسن البحث عن صبحي، والبحث عن عمل ومسكن، إلي أن يساعدهم أحد الأشخاص في ذلك ويدعي "السايس"، وخلال تلك الرحلة تقترب "منة" بشكل أكبر من حسن، ولكن مالا يعلمه حسن أن لكل مكان في القاهرة أصول وكبار يجب الرجوع لهم من أجل النظام العام للمكان وهو ما يقوم به المعلم فارس "خالد كمال"، والذي يرفض فكرة إيجار حسن لمكان في منطقتهم والعمل بها أيضا دون معرفة اصله وفصله ويستد الكلام بين حسن وفارس وهو ما يجعل الأخير يضربه بالمطواة وينتقل على إثرها حسن للمستشفى ومنها إلي القسم للبحث عن والكشف عما إذا كان لديه سوابق او مطلوب في أي جريمة.

وعلي الجانب الآخر ما زال حمادة كشري "فتحي عبدالوهاب" يبحث عن حسن وزوجته هند وابنتهم بكل الطريق للوصول إليهم، حتي وصل إلي أسامة أبو العطايا "ضياء عبدالخالق" وهو في النيابة ليعلم منه أن حسن وهند تزوجا بالفعل.

أحداث المسلسل تدور في رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات، مسلسل "ظلم المصطبة" يشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب وبسمة، وأحمد عزمى، ومحمد على رزق وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد على وعمرو موسي